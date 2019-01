HALIFAX — Jakub Lauko a dénoué l’impasse alors qu’il restait 5:31 à faire au troisième engagement et les Huskies de Rouyn-Noranda se sont sauvé avec la victoire en l’emportant 5-4 devant les Mooseheads d’Halifax, dimanche après-midi.

Il s’agissait d’une cinquième victoire d’affilée pour la troupe de Rouyn-Noranda.

Tirant de l’arrière 3-1, les hommes de Mario Pouliot ont marqué trois buts sans riposte pour reprendre les devants au début de la troisième période.

Joël Teasdale a récolté un but et une mention d’aide, alors que Samuel Régis, Louis-Filip Côté et Alex Beaucage ont également sonné la charge du côté des Huskies (35-7-1), qui ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs. Samuel Harvey a pour sa part repoussé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui.

Keith Getson a fait mouche en plus de se faire complice d’un but des siens. Xavier Parent, Arnaud Durandeau et Brock McLeod ont complété la marque pour les Mooseheads, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Alexis Gravel a réalisé 33 arrêts dans une cause perdante.

Remparts 2 – Voltigeurs 3 (Fusillade)

Gregory Kreutzer a joué les héros en enfilant l’aiguille lors de la cinquième ronde des tirs de barrage pour propulser les Voltigeurs de Drummondville vers un gain de 3-2 aux dépens des Remparts de Québec.

Gregor Macleod a lui aussi fait mouche pour les Voltigeurs, en fusillade, alors que Matthew Grouchy a été le seul joueur des Remparts à déjouer Anthony Morrone lors du troisième tour des tirs de barrage.

MacLeod a inscrit son 23e but de la campagne, alors que Xavier Simoneau a également noirci la feuille de pointage du côté des Voltigeurs.

Morrone a bloqué 29 des 31 rondelles dirigées vers lui, dont 14 au troisième engagement.

Étienne Verrette et Pier-Olivier Lacombe ont répliqué du côté des Remparts. Carmine-Anthony Pagliuarulo a réalisé 34 arrêts dans la défaite.

Armada 7 – Phoenix 4

Tyler Hylland a complété un tour du chapeau dans un filet désert en troisième période et l’Armada de Blainville-Boisbriand a comblé un important déficit pour se sauver avec une victoire de 7-4, devant le Phoenix de Sherbrooke.

Alors que l’Armada tirait de l’arrière 4-1 en deuxième période, Hylland a amorcé une remontée en enfilant son deuxième but du match en avantage numérique. Les hommes de Bruce Richardson ont par la suite inscrit cinq buts sans riposte — dont deux en avantage numérique et un autre en désavantage numérique — pour l’emporter.

Samuel Bolduc a récolté un but et deux mentions d’aide, alors qu’Alexander Katerinakis et Miguël Tourigny ont amassé un but et une mention d’assistance. Maxime Collin a également noirci la feuille de pointage.

Brendan Cregan a repoussé 34 des 38 lancers dirigés vers lui, dont 13 lors des 20 dernières minutes de jeu pour permettre à l’Armada de compléter une superbe remontée.

Alex-Olivier Voyer, Félix Robert, Bobby Dow et Samuel Poulin ont tous inscrit un but et une aide du côté du Phoenix.

Thommy Monette a cédé à quatre reprises sur neuf tirs avant d’être remplacé par Dakota Lund-Cornish, qui a bloqué huit rondelles.

Islanders 1 – Wildcats 4

Jakob Pelletier a récolté un but et une mention d’aide et les Wildcats de Moncton ont défait les Islanders de Charlottetown 4-1.

Pelletier, un des meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage de la LNH, a ouvert le pointage en première période et il a mis la table pour le but vainqueur de Mika Cyr, au deuxième engagement.

Jeremy McKenna a touché la cible à deux reprises au second tiers, profitant chaque fois d’une passe d’Alexander Khovanov, qui a conclu la rencontre avec trois assistances. Le défenseur recrue Jordan Spence, un autre espoir qui grimpe les échelons, a obtenu une aide pour les Wildcats, qui ont mis fin à une série de quatre revers.

Nikita Alexandrov a été l’unique marqueur des Islanders, qui ont subi une troisième défaite consécutive et qui ont été doublés par les Wildcats au quatrième rang de l’Association Est.

Francis Leclerc a connu un bon départ devant le filet de l’équipe locale et il n’a cédé qu’une fois en 35 lancers. Matthew Welsh a repoussé 23 des 27 rondelles dirigées vers lui pour les Islanders.

Foreurs 3 – Saguenéens 4

Gabriel Villeneuve a marqué le but victorieux en deuxième période et les Saguenéens de Chicoutimi ont eu raison des Foreurs de Val-d’Or 4-3.

Villeneuve, qui a ajouté une aide, a couronné une poussée de trois buts au deuxième engagement en inscrivant son troisième filet de la campagne.

Théo Rochette a amassé un but et deux assistances pour les Saguenéens, qui ont signé un deuxième gain de suite. Vladislav Kotkov et Jérémy Fortin ont aussi enfilé l’aiguille.

Nicolas Ouellet, Jérémie Biakabutuka et Yan Dion ont répliqué pour les Foreurs, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Daniel Moody a réalisé 29 arrêts entre les poteaux des Saguenéens tandis que Mathieu Marquis a bloqué 34 rondelles pour les Foreurs.