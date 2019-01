COLUMBUS, Ohio — Nick Foligno a fait bouger les cordages à deux reprises, Sergei Bobrovsky était de retour au jeu et a bloqué 22 tirs et les Blue Jackets de Columbus ont tenu le fort en fin de rencontre pour finalement l’emporter 7-5, dimanche soir.

Cam Atkinson et Artemi Panarin ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide, alors que Ryan Murray s’est fait complice de deux buts. Neuf joueurs ont récolté des points au cours du festival offensif. Deux buts inscrits par les Rangers tard en troisième période ont cependant donné des sueurs froides aux hommes de John Tortorella.

Les Blue Jackets ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, malgré de piètres performances en avantage numérique. Ils ont toutefois réussi à l’emporter face aux Rangers, malgré avoir raté cinq occasions, alors qu’ils avaient l’avantage d’un homme.

Mats Zuccarello a fait mouche à deux reprises et Ryan Stome, Chris Kreider et Jimmy Vesey ont complété la marque du côté des Rangers. Alexandar Georgiev, qui remplaçait Lundqvist devant la cage des Rangers, a réalisé 33 arrêts. Les Rangers ont encaissé six revers à leurs sept derniers affrontements.

Anthony Duclair, Lukas Sedlak et David Savard ont eux aussi sonné la charge du côté des Blue Jackets, et Bobrovsky — qui a purgé une suspension jeudi après avoir enfreint les politiques de l’équipe et qui n’a pas joué samedi face aux Capitals de Washington — n’a pas été terrible, mais a réussi à museler les Rangers après qu’ils aient retiré leur gardien de but dans les derniers instants de la rencontre.