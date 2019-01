MELBOURNE, Australie — Maria Sharapova n’a pas perdu trop de temps sur le court de l’Aréna Rod Laver, défaisant facilement Harriet Dart en deux manches de 6-0, 6-0 en lever de rideau des Internationaux de tennis d’Australie, lundi.

Sharapova, championne à Melbourne en 2008, montre la deuxième meilleure fiche parmi les joueuses actives quand elle dispute un match de premier tour lors d’un tournoi du Grand Chelem. Elle n’a eu besoin que de 63 minutes pour poursuivre sa route.

À sa 15e visite à Melbourne et à son 55e tournoi du Grand Chelem en carrière, Sharapova a dominé son adversaire pour éviter de perdre beaucoup d’énergie sous le soleil de plomb de l’Australie.

Âgée de 22 ans, Dart, qui prenait part au tableau principal d’un tournoi majeur pour seulement une deuxième fois, n’a eu droit qu’à une seule balle de bris pendant l’affrontement — lorsque Sharapova a commis une double faute en deuxième manche.

Sharapova a d’ailleurs commis sept doubles fautes, mais elle a réussi 20 coups gagnants en plus d’être parfaite en cinq points au filet.

La grande joueuse russe a mentionné qu’elle ressentait encore de la douleur à son épaule droite même si elle n’a pas joué après les derniers Internationaux de tennis des États-Unis.

Parmi toutes les joueuses ayant disputé au moins 10 tournois majeurs, seule Serena Williams (,986) revendiquait un meilleur dossier au premier tour.

Sharapova croisera maintenant le fer avec Rebecca Peterson, qui a pris la mesure de Sorana Cirstea en deux sets de 6-4, 6-1.

D’autres têtes de série ont passé à la ronde suivante, dont Aryna Sabalenka (no 11), Caroline Garcia (no 19), Donna Vekic (no 29) et Petra Martic (no 31).

La championne en titre de l’événement, la Danoise Caroline Wozniacki, fera son entrée en scène en soirée, contre Alison Van Utyvanck.