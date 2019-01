CALGARY — Mark Giordano a touché la cible à deux reprises en plus de se faire complice d’un autre but et les Flames de Calgary ont écrasé les Coyotes de l’Arizona 7-1, dimanche.

À son 800e match dans la LNH, Le capitaine des Flames a récolté son 47e point de la saison (9 buts et 38 aides) en 45 matchs. Il s’agit du deuxième défenseur le plus productif du circuit Bettman, derrière Brent Burns des Sharks de San Jose.

Matthew Tkachuk a lui aussi trouvé deux fois le fond du filet. Sean Monahan, Johnny Gaudreau et Sam Bennett ont également sonné la charge pour les Flames (30-13-4). Les Flames ont mis la main sur une cinquième victoire consécutive et présentent un dossier de 8-1-1 à leurs 10 derniers affrontements.

Gaudreau a aussi obtenu une mention d’aide pour prolonger à huit matchs sa séquence de points, au cours de laquelle il a amassé huit buts et 10 mentions d’assistance. Avec 69 points depuis le début de la campagne, il est devenu le deuxième meilleur marqueur, derrière Nikita Kucherov.

Mike Smith a pour sa part réalisé 22 arrêts pour les locaux.

Jordan Oesterle a inscrit le seul but des Coyotes (20-22-3), qui ont brisé leur série de trois victoires. Adin Hill a bloqué 19 rondelles du côté des visiteurs.