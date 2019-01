NEW YORK — Le défenseur des Flames de Calgary Mark Giordano, le gardien de but des Blues de St. Louis Jordan Binnington et l’ailier des Penguins de Pittsburgh Jake Guentzel ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

Giordano, le capitaine des Flames, a marqué trois buts et amassé cinq mentions d’aide, permettant à la formation albertaine, meneuse dans l’Assocation Ouest, de présenter une fiche de 4-0 la semaine dernière.

Pendant cette séquence, le hockeyeur originaire de Toronto a marqué deux buts et amassé une mention d’aide à l’occasion de sa 800e rencontre en carrière dans la LNH — un gain de 7-1 contre les Coyotres de l’Arizona dimanche soir.

Binnington, qui est originaire de Richmond Hill, en Ontario, a présenté une fiche de 3-0 avec une moyenne de buts alloués de 0,67 et un taux d’efficacité de 97,4 pour cent.

Il a notamment signé un jeu blanc à son premier départ en carrière dans le circuit Bettman — un gain de 3-0 contre les Flyers de Philadelphie le 7 janvier.

Guentzel a complété la semaine avec cinq buts en trois rencontres, et il a réussi son deuxième tour du chapeau en carrière le 11 janvier contre les Ducks d’Anaheim.