BOUCHERVILLE, Qc — Le gardien de but de 18 ans des Screaming Eagles du Cap-Breton Kevin Mandolese a été nommé joueur de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

En deux rencontres la semaine dernière, le Blainvillois a alloué un seul but pour une une moyenne de 0,50 et un taux d’efficacité de ,983.

Il a d’abord repoussé les 37 tirs auxquels il a fait face — dont 18 au deuxième engagement — dans une victoire de 3-0 contre les Mooseheads de Halifax, son deuxième jeu blanc de la saison et le troisième de sa carrière, vendredi.

Le lendemain, il a stoppé 21 rondelles dans un gain de 4-1 contre les Cataractes de Shawinigan. Le but inscrit en fin de troisième est venu mettre un terme à la séquence sans allouer de but de Mandolese de 134 minutes et 16 secondes.

Cette 17e victoire cette saison lui permet d’établir une nouvelle marque personnelle dans la LHJMQ.

Mandolese, choix de sixième tour des Sénateurs d’Ottawa en 2018, a maintenant une fiche de 17-8-3, une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d’efficacité de ,897.