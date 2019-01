SAN FRANCISCO — Le gaucher Derek Holland a décidé de demeurer avec les Giants de San Francisco.

Le gaucher a accepté un contrat d’une saison lui garantissant 7 millions $ US.

Cette entente prévoit 6,5 millions pour Holland en 2019. Les Giants détiennent également une clause d’option de 7 millions $ pour 2020, au coût de rachat de 500 000 $.

L’artilleur de 32 ans a compilé une fiche de 7-9 avec une moyenne de points mérités de 3,57 en 30 départs et six présences en relève en 2018. À sa première saison avec les Giants, il a lancé 171 manches et un tiers.

Holland disputera une 11e saison dans le Baseball majeur après huit ans au Texas et une saison chez les White Sox de Chicago.