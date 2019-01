NEW YORK — Les Yankees de New York ont finalisé le contrat de 24 M $ pour deux ans accordé au deuxième but DJ LeMahieu.

Il y avait entente officieuse depuis vendredi, dans l’attente de la réussite d’un examen médical.

LeMahieu était le deuxième but régulier des Rockies depuis 2012. Il a mérité trois Gants d’or au Colorado: en 2014, 2017 et 2018.

LeMahieu a été le champion frappeur de la Nationale en 2016, offrant une moyenne de ,348.

La saison dernière il a frappé pour ,276, avec 15 circuits et 62 points produits.