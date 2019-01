NEWARK, N.J. — Kyle Palmieri et Blake Coleman ont marqué deux buts chacun et les Devils du New Jersey ont connu leur meilleur match offensif de la saison dans un gain de 8-5 contre les Blackhawks de Chicago lundi soir.

Travis Zajac, Sami Vatanen, Kevin Rooney et Brett Seney ont également trouvé le fond du filet pour les Devils, qui ont signé une deuxième victoire d’affilée.

Le gardien recrue Mackenzie Blackwood a récolté un cinquième gain en sept décisions.

Dans la défaite, Patrick Kane a inscrit deux buts et récolté deux mentions d’aide. Brent Seabrook, Dominik Kahun et Brandoon Saad ont marqué les autres filets des Blackhawks, qui ont abandonné à leur sort les gardiens Dam Ward et Collin Delia.

Après que Kane eut égalé le score 1-1 à 3:07 de la deuxième période, Palmieri et les Devils ont pris le contrôle du match.

Palmieri a déjoué Ward sur une échappée pour rompre l’égalité environ deux minutes après le but de Kane. Il a doublé l’avance des Devils 3:11 plus tard à l’aide d’un tir que Ward n’a pas semblé voir.