MONTRÉAL — Le CH résiste à l’une des meilleures brigades de la ligue en avantage numérique

Boston a eu l’avantage d’un homme à 9:16, Mike Reilly ayant fait trébucher Brad Marchand, derrière le but de Carey Price. Les Bruins ont pu installer leur attaque trois fois, mais sans trop menacer. Marchand a obtenu un tir sur réception du cercle gauche, mais une autre occasion s’est soldée en tir raté quand il a fendu l’air, du haut de l’enclave.

Marchand convertit une occasion à quatre contre quatre

Les Bruins ont pris les devants lors d’une séquence à quatre contre quatre (Jesperi Kotkaniemi, pour avoir fait trébucher, et Zdeno Chara, pour avoir causé de l’obstruction au jeune Finlandais). Du milieu de la glace, Patrice Bergeron a glissé à Marchand qui, du cercle droit, a battu Price au-dessus de l’épaule gauche.

Gallagher crée l’impasse en faisant dévier un tir

Avec 2:56 à disputer au premier vingt, Rask a sorti le gant pour bloquer un dangereux tir de l’enclave de Tomas Tatar. Ce n’était que partie remise pour les hommes de Claude Julien: ils ont pu aller en première pause avec le score 1-1 car à 18:27, Brendan Gallagher a fait dévier un tir de la pointe de Jeff Petry. Ce tir a été rendu possible grâce à une mise au jeu remportée par Philip Danault. Gallagher signait un 18e filet, un troisième à ses six dernières rencontres.

Deuxième période: le statu quo avant le but tardif de Byron

Limité à six tirs en première période, le Canadien a tardé à être plus actif à ce niveau: passée la mi-chemin du deuxième vingt, les visiteurs ne totalisaient que 10 tirs. Price a ensuite sauvé les meubles sur un deux contre un créé par un cafouillage de Brett Kulak, pris à contrepied au centre de la patinoire. Le Tricolore a pris les devants tard en période médiane avec Victor Mete au cachot, pour avoir accroché. Sur le flanc gauche, Paul Byron a battu de vitesse Patrice Bergeron, déjouant ensuite Rask dans le haut du filet à 17:09, avec une savante manoeuvre du revers. Il enfilait son 10e but de la saison, son premier depuis le 22 décembre.

Petry au vol en prolongation, pour une victoire bien méritée

Les amateurs au TD Garden étaient sur le bout de leurs sièges avec six minutes à jouer, mais Price a fermé la porte à Matt Grzelcyk et David Krejci. C’est finalement à 19:22 que les Bruins ont créé l’impasse: un tir vif de Krejci, au-dessus de l’épaule droite de Price. Mais Jeff Petry a fait pencher la balance en faveur des visiteurs, au tout début de la prolongation. Il a marqué un but de haute voltige après 15 secondes de jeu. Max Domi s’est créé de l’espacé pour un tir au centre de la glace; Tuukka Rask l’a stoppé du gant mais Petry a fouetté le rebond avec succès du revers, au vol.