PHILADELPHIE — James van Riemsdyk a marqué trois buts, Nolan Patrick a ajouté deux buts et une aide et les Flyers de Philadelphie ont défait le Wild du Minnesota 7-4 lundi soir.

Wayne Simmonds a réussi les deux autres filets des Flyers, qui méritaient une deuxième victoire seulement à leurs 11 dernières tentatives et qui ont amorcé la soirée avec le moins de points dans la LNH.

Jason Zucker, Marcus Foligno, Joel Eriksson Ek et Ryan Suter ont obtenu les buts du Wild, qui présente une fiche de 0-5-1 contre les formations de la section Métropolitaine.

Van Riemsdyk a réussi un but en avantage numérique avec 7:56 à jouer à la deuxième période, a marqué à l’aide d’une déviation vers la fin de la période médiane et a ajouté un but dans un filet désert avec 1:17 à écouler au temps réglementaire.

Van Riemsdkyk a inscrit cinq buts et deux aides lors d’une séquence de trois matchs avec un point, lui qui avait été limité à un point lors des sept parties qui avaient précédé.

Avec un score de 2-2 en deuxième période, le Wild a pris l’avance grâce à Foligno, mais Patrick a égalé la marque avec son premier de deux buts. Il a rompu cette égalité grâce à un but de toute beauté alors qu’il restait 4:32 à jouer à la période médiane. Simmonds a ajouté un troisième but avec 5,2 secondes à écouler à la période contre Devan Dubnyk, qui a été remplacé par Alex Stalock au début de la troisième.