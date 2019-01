NEW YORK — Valtteri Filppula a marqué à 1:37 en prolongation et les Islanders de New York ont défait les Blues de St. Louis 2-1, mardi.

Filppula a inscrit un 10e filet après avoir saisi une passe de Mathew Barzal.

Jordan Eberle a été l’autre buteur des Islanders, qui ont remporté 12 de leurs 15 derniers matches. Robin Lehner a mis l’épaule à la roue avec 30 arrêts.

Les Islanders ont un dossier de 19-1-3 lorsqu’ils mènent après deux périodes. Mardi, ils étaient aux commandes 1-0 après 40 minutes.

David Perron a riposté chez les Blues, qui avaient gagné trois matches d’affilée. Le Sherbrookois mène les siens avec 17 buts cette saison.

Complice du filet, Ryan O’Reilly en est à 10 passes et 13 points depuis 11 matches. Jordan Binnington a stoppé 23 tirs, effectuant un quatrième départ de suite.