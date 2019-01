NEW YORK — Mika Zibanejad a marqué deux buts et ajouté deux mentions d’aide pour propulser les Rangers de New York vers une victoire de 6-2 contre les Hurricanes de la Caroline mardi soir.

Pavel Buchnevich et Tony DeAngelo ont également contribué à cette victoire des Rangers, leur deuxième en huit parties, en inscrivant deux buts chacun. Mats Zuccarello a ajouté trois mentions d’aide pendant que le gardien Henrik Lundqvist stoppait 24 tirs pour la 444e victoire de sa carrière.

Son prochain triomphe lui permettra de rejoindre Terry Sawchuk au sixième rang dans toute l’histoire de la LNH.

Saku Maenalanen a marqué deux fois pendant que Curtis McElhinney bloquait 22 rondelles pour les Hurricanes, qui ne subissaient qu’une deuxième défaite depuis le début de la nouvelle année.

Zibanejad a obtenu son premier but du match quand McElhinney a mal réagi à une rondelle ayant bondi sur la rampe derrière le filet, à 12:41 de la première période, pour rompre une égalité de 1-1. Moins de deux minutes plus tard, Zibanejad complétait son doublé à la suite d’une passe de Zuccarello.

Buchnevich a profité de deux avantages numériques, un en deuxième période, l’autre au troisième vingt, pour inscrire ses 8e et 9e de la saison.

DeAngelo avait ouvert la marque après seulement 76 secondes de jeu en première période, et il a inscrit le dernier but de la rencontre, à son 100e match en carrière, avec 7:05 à jouer à la troisième période.