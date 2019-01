MELBOURNE, Australie — Pour un deuxième match de suite, le Grec Stefanos Tsitsipas a eu besoin de quatre sept pour passer au tour suivant du simple masculin des Internationaux de tennis d’Australie, mercredi à Melbourne.

Après avoir effacé un déficit d’une manche à zéro contre l’Italien Matteo Berrettini lundi, Tsitsipas, 14e tête de série, a vaincu le Serbe Viktor Troicki 6-3, 2-6, 6-2, 7-5 dans un duel de deuxième tour.

En troisième ronde, Tsitsipas affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (19e), à qui il a fallu cinq manches pour battre le qualifié italien Stefano Travaglia 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Les choses ont été beaucoup plus simples pour l’Italien Andreas Seppi et pour le Tchèque Tomas Berdych qui ont accédé au troisième tour grâce à des victoires en trois manches contre l’Australien Jordan Thompson et le Néerlandais Robin Haase, respectivement.

La journée de mercredi met aussi en vedette le Suisse Roger Federer, qui affronte le Britannique Daniel Evans, un qualifié, en après-midi. L’Espagnol Rafael Nadal jouera en fin de soirée face à l’Australien Matthew Ebden.