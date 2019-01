DÉTROIT — Gustav Nyquist a brisé l’égalité avec 4:16 à écouler à la troisième période et Darren Helm a ajouté un filet d’assurance un peu plus tard pour guider les Red Wings de Detroit vers une victoire de 3-1 contre les mardi soir.

Ce faisant, les Ducks ont perdu un 12e match consécutif, un record d’équipe.

Posté à la gauche du filet adverse, Nyquist a soulevé son bâton et fait dévier un tir de Danny DeKeyser déclenché de l’enclave. Le but de Helm, marqué avec 2:33 à jouer au temps réglementaire, a procuré aux Red Wings un coussin de deux buts et provoqué un mouvement de tête collectif sur le banc des Ducks, en signe de dépit, sachant qu’une autre défaite était imminente.

Le gardien John Gibson a stoppé 22 rondelles dans les buts des Ducks, qui n’ont pas gagné depuis le 17 décembre. Avant cette glissade, les Ducks avaient connu une séquence de neuf victoires en dix rencontres.

Les Ducks ont amorcé la rencontre avec autorité mais n’ont pas réussi à maintenir la cadence, même face à l’une des pires équipes dans la LNH. C’est d’ailleurs la première fois en plus d’un mois que les Red Wings gagnent deux matchs d’affilée.

La formation californienne avait pris l’avance à mi-chemin de la période médiane quand Rickard Rakell a fait dévier un tir derrière Jimmy Howard.

Anthony Mantha a égalé le score à 5:25 du troisième vingt à la suite d’une passe d’Andreas Athanasiou.