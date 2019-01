SAN JOSE, Calif. — Tomas Hertl a marqué trois buts et Joe Thornton a souligné le 1000e match de sa carrière à San Jose en ajoutant un but dans une victoire de 5-2 des Sharks face aux Penguins de Pittsburgh mardi soir.

Marcus Sorensen a également fait bouger les cordages pour permettre aux Sharks de porter leur fiche à 16-3-2 à leurs 21 dernières rencontres. Le gardien Martin Jones a bloqué 22 tirs et a égalé un sommet personnel en carrière en remportant un huitième départ de suite.

Kristopher Letang et Derick Brassard ont été les buteurs des Penguins, qui viennent de perdre un deuxième match consécutif après avoir connu une séquence de dix victoires en 11 rencontres.

Matt Murray a terminé le match avec 24 arrêts mais a vu sa séquence de succès prendre fin après neuf victoires.

Hertl a marqué deux de ses trois buts en troisième période. Il a d’abord profité du retour d’un tir de Justin Braun avant d’ajouter un but dans une cage déserte durant la dernière minute de jeu. Il s’agissait alors de son 19e but de la saison et du 100e de sa carrière.