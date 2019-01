BUFFALO, N.Y. — Les Bills de Buffalo ont offert une prolongation de contrat d’un an au secondeur Lorenzo Alexander.

Cette entente ratifiée mercredi n’est pas surprenante, étant donné que les deux parties avaient terminé la saison en déclarant qu’elles aimeraient bien poursuivre ce partenariat pour une troisième saison à Buffalo.

Alexander, qui est âgé de 35 ans, est un vétéran de 12 saisons dans la NFL. Il avait déclaré qu’il espérait disputer une saison supplémentaire, idéalement avec les Bills.

Il procurera de la polyvalence aux Bills, puisqu’il pourra jouer en défensive ainsi que sur les unités spéciales. Il est aussi très respecté dans le vestiaire, et sera appelé à s’occuper davantage du leadership l’an prochain à la suite de l’annonce de la retraite du plaqueur Kyle Williams.

Alexander a conclu la dernière campagne avec six sacs et demi et un sommet personnel de deux interceptions, tout en ayant seulement effectué huit départs en 16 rencontres.