OTTAWA — Matt Duchene a marqué deux buts et ajouté une mention d’aide pour guider les Sénateurs d’Ottawa vers un gain de 5-2 contre l’Avalanche du Colorado mercredi soir.

Duchene participait à un premier match après avoir raté les trois précédents à cause de la naissance de son premier fils.

C’était par ailleurs la première fois qu’il affrontait son ancienne équipe à Ottawa, depuis la transaction du 5 novembre 2017 qui l’avait envoyé de l’Avalanche aux Sénateurs.

Brady Tkachuk, Mark Stone et Ryan Dzingel ont également fait vibrer les cordages pour les Sénateurs (18-24-5), qui signaient une première victoire à domicile depuis le 17 décembre.

Le gardien Anders Nilsson y a également contribué en réalisant 30 arrêts.

Nikita Zadorov et Nathan MacKinnon ont répliqué pour l’Avalanche (21-18-8), qui a complété un périple de cinq matchs à l’étranger avec un gain et quatre défaites. Semyon Varlamov a bloqué 26 tirs.

Après une première période sans qu’un seul but ne soit marqué, les Sénateurs ont frappé tôt et rapidement en deuxième période grâce à Tkachuk et à Stone. Dzingel a porté le score 3-0 au milieu du deuxième vingt avant que Zadorov ne déjoue Nilsson avant la fin de l’engagement.

Duchene a redonné une avance de trois buts aux Sénateurs en troisième période avant de confirmer la victoire en marquant dans un filet désert.

Entre les deux buts de Duchene, MacKinnon avait profité d’un avantage numérique pour réussir le deuxième but de l’Avalanche avec quatre minutes à écouler.