LAVAL, Qc — Jake Evans a profité d’avantages numériques pour inscrire un but et deux aides et il a été la bougie d’allumage d’une victoire de 4-2 du Rocket de Laval face aux Senators de Belleville mercredi soir à la Place Bell.

Les hommes de Joël Bouchard connaissent un bon départ en 2019, ayant remporté quatre de leurs six premières parties en janvier.

Evans a amorcé sa soirée de travail en inscrivant son 10e but de la saison à 6:50 de la première période, aidé de Daniel Audette et de Xavier Ouellet.

Il a inscrit une première mention d’aide sur le 6e but de la saison d’Alexandre Alain, l’éventuel filet victorieux, marqué à 7:47 de la période médiane.

Il a ajouté un troisième point sur le 7e but de Daniel Audette marqué en milieu de troisième période.

En plus de récolter une aide sur le but d’Audette, Byron Froese a marqué en désavantage numérique durant la troisième minute de jeu du deuxième vingt.

Le Rocket a terminé le match avec 25 tirs en direction de Filip Gustavsson pedant que Connor LaCouvee faisait face à 27 rondelles.

Jack Rodewald a obtenu les deux buts des Senators (18-22-2), dont un en avantage numérique.

Le Rocket reprendra le collier vendredi soir alors qu’il accueillera les Monsters de Cleveland. Les deux équipes croiseront de nouveau le fer samedi après-midi, également à la Place Bell.