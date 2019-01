CALGARY — Jack Eichel a marqué le filet victorieux en prolongation et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Flames de Calgary 4-3 mercredi.

Quelques secondes après avoir décoché un tir du revers qui a frappé le poteau, le capitaine des Sabres a déjoué le gardien Dave Rittich avec un tir bas du côté du gant après 70 secondes de jeu durant la période supplémentaire.

Jake McCabe, Evan Rodrigues et Rasmus Dahlin ont également touchéla cible pour les Sabres (24-17-6), qui ont mis fin à une séquence de quatre défaites.

De leur côté, les Flames (30-14-4) ont perdu après avoir gagné cinq matchs d’affilée et luttent avec les Sharks de San Jose pour le premier rang dans la section Pacifique.

Le gardien Linus Ullmark a obtenu le départ dans les buts des Sabres et mérité la victoire après une performance de 30 arrêts.

Johnny Gaudreau a mené l’attaque des Flames avec un but et une aide. Matthew Tkachuk et Noah Hanifin ont également marqué pendant que Elias Lindholm récoltait deux aides.

Dans la défaite, Rittich a stoppé 19 rondelles.