GLENDALE, Ariz. — Christian Fischer a marqué un but et récolté une aide, Richard Panik a réussi le 12e but de son équipe en désavantage numérique cette saison, et les Coyotes de l’Arizona ont défait les Sharks de San Jose 6-3 mercredi soir.

Avec ce gain, les Coyotes ont interrompu à sept la série de victoires des Sharks.

Oliver Ekman-Larsson, Lawson Crouse, Alex Galchenyuk et Josh Archibald ont également trouvé le fond du filet pour les Coyotes, incluant les deux derniers dans une cage déserte après que les Sharks eurent rappelé au banc le gardien Aaron Dell lors des deux dernières minutes de jeu.

Darcy Kuemper a fait sa part en bloquant 26 tirs pour les Coyotes, qui ont mérité un quatrième gain d’affilée.

Kevin Labanc a mené l’attaque des Sharks avec un but et deux aides. Evander Kane et Logan Couture ont complété.