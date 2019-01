MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a annoncé jeudi avoir conclu une nouvelle entente de trois saisons, assortie d’une année d’option pour 2022, avec l’attaquant argentin Maximiliano Urruti, en utilisant de l’argent d’allocation ciblé.

L’Impact avait acquis Urruti le 9 décembre dernier du FC Dallas, en retour de 75 000$US en montant d’allocation ciblé et du choix de première ronde lors du récent super repêchage de la MLS.

Âgé de 27 ans, Urruti a réussi 44 buts et 25 passes décisives en 162 matchs, dont 118 départs, et 10 580 minutes au cours de ses cinq saisons et demie en MLS. Il a également marqué deux buts en neuf matchs éliminatoires de la MLS, aidant les Timbers de Portland à remporter leur première Coupe MLS, en 2015.

L’Argentin a également terminé au premier rang — ou à égalité au sommet — des buteurs du FC Dallas au cours des trois dernières saisons, avec une production de neuf, 12 et huit buts, en plus de mener son équipe avec 11 passes décisives en 2018.

Ses 29 buts le placent parmi les 15 meilleurs buteurs de la MLS, à égalité au 11e rang, au cours des trois saisons. Il est également l’attaquant qui a réussi le plus de tacles au cours des trois dernières saisons en MLS.

Urruti a fait son entrée dans le circuit Garber avec le Toronto FC en août 2013, avant d’être échangé aux Timbers un mois plus tard. De plus, il possède un permis de résidence américain et ne nécessite pas de place de joueur étranger.