MELBOURNE, Australie — Le conflit entre le capitaine de l’équipe australienne en Coupe Davis et un joueur en exil s’est intensifié aux Internationaux de tennis d’Australie, jeudi, après que Lleyton Hewitt eut déclaré que Bernard Tomic l’avait menacé, sa famille et lui.

Tomic, qui a pris part aux quarts de finale à Wimbledon en 2011, a déclaré à la suite de sa défaite au premier tour à Melbourne Park que Hewitt devrait démissionner de son poste de capitaine de la Coupe David puisqu’il favorise certains joueurs et qu’il est impopulaire auprès d’autres.

Hewitt, le détenteur de deux titres du Grand Chelem, a mentionné en conférence de presse après sa défaite au premier tour du double jeudi que le conflit était apparu il y a plus d’un an, après que les deux joueurs aient été incapables de trouver un terrain d’entente quant à l’octroi à Tomic d’invitations pour des tournois.

Hewitt a ajouté qu’il ne considérera pas Tomic pour représenter l’Australie en Coupe Davis «tant que je serai impliqué».

«De mon point de vue, j’ai rompu nos liens après les abus, a dit Hewitt, en ajoutant qu’il y avait très peu de chances qu’ils se réconcilient. Non. Non. Je crois que les menaces qui m’ont été adressées, à ma famille et moi… Je ne crois pas qu’une personne serait prête à faire les premiers pas en direction d’une personne qui agit comme ça.»

Hewitt n’est pas entré dans les détails des menaces qui auraient été proférées, sauf pour dire qu’elles découlaient de l’octroi des invitations et des sélections pour la Coupe Davis. Il a cependant souligné qu’il ne s’était jamais véritablement senti menacé.

Interrogé à savoir si les menaces étaient physiques ou verbales, Hewitt a répondu «les deux».

Quant à savoir s’il s’agissait de paroles en l’air, Hewitt a répliqué «oui».

Hewitt a remporté les Internationaux des États-Unis en 2001, Wimbledon en 2002 et contribué aux conquêtes de l’Australie en Coupe Davis en 1999 et 2003. Il est devenu capitaine de la Coupe Davis en 2016, après avoir pris sa retraite en simple.