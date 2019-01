NEW YORK — Selon une personne au fait des négociations, le releveur Adam Ottavino a accepté une offre de trois saisons et 27 millions $ US des Yankees de New York.

Cette source a requis l’anonymat de l’Associated Press puisque l’entente est conditionnelle à ce qu’Ottavino subisse avec succès un examen médical.

Le New-Yorkais de 33 ans a établi une marque personnelle avec 112 retraits sur des prises en 77 manches et deux tiers la saison dernière avec les Rockies du Colorado, compilant une fiche de 6-4 avec une moyenne de points mérités de 2,43 en 75 présences en relève.

En compagnie de Dellin Betances et Zach Britton, le droitier mettra la table au releveur no 1 Aroldis Chapman.

Ottavino est le deuxième joueur autonome à se joindre aux Yankees en provenance des Rocheuses, après le joueur d’avant-champ D.J. LeMahieu.