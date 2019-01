CALGARY — Les Flames de Calgary vont retirer le numéro 12 de leur ex-capitaine Jarome Iginla lors d’une cérémonie qui se déroulera avant la rencontre du 2 mars contre le Wild du Minnesota.

Le joueur originaire d’Edmonton, en Alberta, a annoncé sa retraite après 20 saisons dans la LNH en juillet dernier.

Iginla a marqué 525 buts et récolté 570 mentions d’assistance en 1219 rencontres en carrière avec les Flames. Iginla est le meneur de la concession albertaine aux chapitres des buts, des points et des matchs joués. Il a atteint le plateau des 30 buts à 11 reprises, en plus d’avoir participé à six matchs des étoiles en carrière avec les Flames.

Le Canadien, qui a été sélectionné au 11e rang universel par les Stars de Dallas lors du repêchage de la LNH en 1995, a été acquis par les Flames lors d’une transaction réalisée en décembre de la même année.

Après 16 saisons avec eux, Iginla a été échangé aux Penguins de Pittsburgh en mars 2013. Il a ensuite effectué des escales avec les Bruins de Boston, l’Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles.

Iginla a représenté le Canada à trois reprises aux Jeux olympiques, et il a décroché l’or en 2002 et 2010. Il a notamment effectué la passe sur le filet victorieux de Sidney Crosby en prolongation contre les Américains en finale du tournoi olympique de 2010, à Vancouver.