NEW YORK — Anders Lee a fait bouger les cordages à deux reprises et les Islanders de New York ont signé une neuvième victoire en 11 matchs en vertu d’un gain de 4-1 aux dépens des Devils du New Jersey, jeudi soir.

Les Islanders ont rapidement pris les devants en première période, inscrivant trois buts au cours des 20 premières minutes de jeu.

Michael Dal Colle a inscrit son tout premier but dans la LNH et Jordan Eberle a lui aussi touché la cible. Nick Leddy a récolté deux mentions d’aide, alors que Robin Lehner a repoussé 16 tirs pour améliorer sa fiche à ses 11 dernières sorties (10-1-0).

Andry Greene a été l’auteur du seul but des Devils, qui ont encaissé un 20e revers à l’étranger cette saison. Mackenzie Blackwood a réalisé 22 arrêts dans une cause perdante.

Lee a ouvert la marque après avoir redirigé le tir de la pointe de Leddy, à 5:48 du premier engagement. Leddy a amassé 11 mentions d’assistance lors des 16 dernières rencontres de l’équipe.