Propulsés par des performances de trois points de quatre de leurs attaquants, les Voltigeurs de Drummondville n’ont fait qu’une bouchée des Sea Dogs de Saint-Jean, qu’ils ont rossés 9-2 dans l’un des trois matchs à l’affiche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec jeudi soir.

Nicolas Guay, Gregor MacLeod et Joseph Veleno ont tous trois terminé la rencontre avec deux buts et une aide pendant que Dawson Mercer amassait trois aides. Nicholas Girouard a également inscrit un doublé, l’autre but allant à Marc-Olivier Duquette.

William Poirier et Luke Wilson, dans un intervalle de 30 secondes en milieu de troisième période, ont réussi les deux buts des Sea Dogs.

Les Voltigeurs ont bombardé le gardien Zachary Bouthillier de 62 tirs, incluant 23 lors de la seule première période. À l’autre extrémité de la patinoire, Anthony Morrone n’a reçu que 19 tirs.

Foreurs 0 Huskies 4

Joël Teasdale a marqué deux buts, Noah Dobson a ajouté deux mentions d’aide et les Huskies de Rouyn-Noranda ont maintenu la cadence face aux Voltigeurs de Drummondville grâce à une victoire de 4-0 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Avec ce gain, les Huskies (36-7-1), maintiennent leur avance de quatre points sur les Voltigeurs (34-9-1). Les deux formations ont disputé 44 matchs depuis le début de la saison et croiseront le fer le 25 janvier prochain à Drummondville.

Teasdale a enfilé son premier but du match à 11:24 du premier vingt, ce qui permettait aux Huskies de se donner une avance de 3-0. Il a complété son doublé à 5:39 de la troisième période.

Rafaël Harvey-Pinard (20e) et Peter Abbandonato (21e), tous deux en première période, ont également déjoué Mathieu Marquis, qui a été bombardé de 57 tirs. Son rival Zachary Émond n’a eu besoin que de stopper 14 rondelles pour inscrire un cinquième jeu blanc cette saison.

Islanders 3 Remparts 2 (Prol.)

Hunter Drew a complété une soirée de travail de trois points en marquant son 8e but de la saison à 1:14 de la période de prolongation, et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Remparts de Québec 3-2.

Avant de mettre fin au match, Drew avait récolté des mentions d’aide sur les buts de Jordan Maher (10e) à 8:56 de la deuxième période et de Colin Van Den Hurk (4e), qui créait l’égalité 2-2 à 14:02 du troisième vingt.

Pier-Olivier Lacombe (10e) et Andrew Coxhead (13e), tous deux lors de la période médiane, avaient permis à la troupe de Patrick Roy de se donner une avance de 2-1 après 40 minutes.

Dominés 25-15 au chapitre des tirs aux buts, les Islanders (26-12-4) ont néanmoins mis fin à une séquence de trois défaites. Avec un total de 56 points, ils ont grimpé au sixième rang du classement général, un point devant l’Océanic de Rimouski et les Screaming Eagles du Cap-Breton.