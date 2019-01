NEW YORK — Chris Kreider a enfilé l’aiguille en plus d’ajouter une mention d’aide, Henrik Lundqvist s’est installé au sixième rang au chapitre des victoires dans l’histoire de la LNH et les Rangers de New York ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3, jeudi soir.

Mats Zuccarello, Filip Chytil et Mika Zibanejad ont fait mouche pour permettre aux Rangers de mettre la main sur une troisième victoire en quatre matchs. Lundqvist a repoussé 24 lancers et a égalé le record établi par Terry Sawchuk en signant sa 445e victoire en carrière.

Brandon Saad, Alex DeBrincat et Dominik Kahun ont répliqué du côté des Blackhawks, qui ont encaissé un cinquième revers d’affilée (0-3-2) et qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs. Collin Delia, qui en était à son huitième départ de la saison, a terminé avec 29 arrêts.

DeBrincat a réduit l’écart 3-2 en marquant en avantage numérique, à 1:20 du troisième engagement. Zibanejad a permis aux Rangers de souffler en touchant la cible, alors qu’il ne restait que 18 secondes à faire à la rencontre.

Les Blackhawks ont toutefois eu le dernier mot, alors que Kahun a fait mouche avec deux secondes à faire.