ST-PAUL, Minn. — John Gibson a bloqué 37 tirs pour son deuxième blanchissage la saison, Adam Henrique et Rickard Rakell ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de 11 secondes, et les Ducks d’Anaheim ont vaincu le Wild du Minnesota 3-0 jeudi soir.

Avec ce gain, les Ducks ont mis fin à une léthargie de 12 matchs sans victoire, la plus longue de leur histoire.

Brian Gibbons, avec son 2e de la saison, a complété pour les Ducks, qui avaient effectué quatre transactions lors des trois jours précédents.

Les Ducks ont ajouté les attaquants Devin Shore et Derek Grant ainsi que le défenseur Michael Del Zotto. Ils ont aussi acquis les services de Justin Kloos, un attaquant des ligues mineures, dans un échange avec le Wild.

Alex Stalock a été victime de trois buts sur huit tirs avant de laisser sa place à Devan Dubny, qui a bloqué 15 tirs alors qu’il s’attendait à profiter d’une soirée de repos.

Le Wild a également été actif sur le marché des échanges. Plus tôt jeudi, il a échangé l’attaquant Nino Niederreiter aux Hurricanes de la Caroline en retour du centre Victor Rask. Par ailleurs, Pontus Aberg a participé à un premier match avec le Wild après l’échange pour Kloos.

Les Ducks ont amorcé le match avec autorité, avec Henrique qui a inscrit son 8e but de la saison après seulement 3:57 de jeu. Seulement 11 secondes plus tard, Shore a foncé au filet mais a vu Stalock lui faire perdre possession du disque. La rondelle libre s’est retrouvée sur la lame du bâton de Rakell qui l’a logée dans un filet désert pour son 9e but de la saison.

Le but de Gibbons est venu moins de quatre minutes plus tard, après qu’il eut fait dévier un tir du défenseur Andy Welinkski.