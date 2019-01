NASHVILLE — Dans un duel de mi-saison entre deux rivaux de la section Centrale, Connor Hellebuyck a réalisé 37 arrêts et il a aidé les Jets de Winnipeg à vaincre les Predators de Nashville 5-1 jeudi soir.

Avec cette victoire, les Jets ont quitté Nashville avec une avance de quatre points sur les Predators au sommet de la section, avec deux matchs en main. Les Jets seront les hôtes des deux dernières rencontres entre les deux formations au mois de mars.

Brendan Lemieux a inscrit deux buts pour les Jets, qui ont signé un quatrième gain consécutif. Mason Appleton, Bryan Little et Brandon Tanev ont également trouvé le fond du filet. Sami Niku et Joe Morrow ont fait leur part avec deux mentions d’aide chacun.

Viktor Arvidsson a réussi son quatrième but en deux parties pour les Predators, qui viennent de subir une troisième défaite en quatre rencontres.

Les Predators ont amorcé la rencontre avec aplomb et ont attaqué en bloc le filet de Hellebuyck lors des premières minutes du match. Ce sont toutefois les Jets qui ont ouvert la marque lorsque Lemieux a contourné le filet et logé la rondelle entre le poteau et le patin gauche du gardien Pekka Rinne à mi-chemin du premier vingt.