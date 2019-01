DALLAS — Les Cowboys de Dallas ont congédié leur coordonnateur offensif Scott Linehan quelques jours après que l’entraîneur-chef Jason Garrett eut émis des commentaires tièdes à propos de l’avenir de son adjoint.

Garrett a déclaré par voie de communiqué émis par l’équipe vendredi que Linehan et lui avaient beaucoup discuté cette semaine avant d’en venir à la décision mutuelle de rompre les ponts, après cinq saisons.

Les Cowboys ont effacé un déficit de 3-5 en début de saison pour s’adjuger le titre de la section Est de l’Association nationale. Ils ont remporté leur premier match éliminatoire avant de s’incliner 30-22 devant les Rams de Los Angeles samedi dernier.

Garrett a dit en ondes à la radio lundi qu’il était optimiste quant au retour de Linehan, et qu’il ne s’attendait pas à procéder à des changements au sein de son personnel d’entraîneurs. Mais lors d’une conférence de presse un peu plus tard cette journée-là, Garrett a fait marche arrière et a mentionné que des discussions avaient eu lieu à propos du personnel d’entraîneurs.