ANAHEIM, Calif. — Le releveur no 1 Cody Allen et les Angels de Los Angeles auraient convenu d’un pacte d’une saison et 8,5 millions $ US, ce que l’Associated Press a appris d’une source proche du dossier.

Ne resterait plus qu’à Allen à subir avec succès un examen médical afin que l’entente soit ratifiée.

Le contrat, d’abord rapporté par The Athletic, comprendrait également des clauses de bonis pouvant atteindre 2,5 millions $.

Droitier de 30 ans, Allen a passé toute sa carrière avec les Indians de Cleveland, dont il est le meneur avec 149 sauvetages. Il a toutefois éprouvé des ennuis la saison dernière, affichant la pire moyenne de points mérités de sa carrière à 4,7-0, avec une fiche de 4-6 et 27 sauvetages en 70 sorties.

De 2013 à 2017, il a connu cinq saisons consécutives avec une m.p.m. inférieure à 3,00. Il affiche d’ailleurs une moyenne en carrière de 2,98­.