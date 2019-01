SAINT-JEAN, N.-B. — Gabrielle Daleman est la meneuse après le programme court des Championnats canadiens, sa première compétition depuis qu’elle a pris une pause pour se refaire une santé mentale.

L’Ontarienne de 21 ans a obtenu 70,18 points de la part des juges.

Médaillée de bronze aux Mondiaux 2017 et double championne canadienne, Daleman a annoncé en octobre dernier son retrait de Patinage Canada International pour des raisons de santé. Elle a aussi renoncé au Grand Prix NHK. les dirigeants de Patinage Canada a ont indiqué plus tôt cette semaine que Daleman ne s’adressera aux médias qu’après le programme libre de samedi. Par le passé, elle s’est souvent confiée au sujet des troubles alimentaires et d’apprentissage.

La Vancouvéroise Larkyn Austman est deuxième avec 64,53 points, tandis que la Québécoise Véronik Mallet occupe le troisième rang, avec 60,55.

Daleman a remporté la médaille d’or dans l’épreuve par équipe des Jeux olympiques de Pyeongchang, mais elle a chuté trois fois dans l’épreuve en solo et a éclaté en sanglots à la fin de sa routine.