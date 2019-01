BAIE-COMEAU, Qc — Lucas Fitzpatrick a signé un premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ grâce à 16 arrêts et le Drakkar de Baie-Comeau a triomphé 5-0 contre les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir.

Fitzpatrick, qui a amorcé la saison avec les Cataractes, a obtenu un deuxième départ avec le Drakkar et il est resté invaincu avec sa nouvelle équipe.

Ivan Chekhovich a récolté un but et une mention d’assistance et il a accentué à sept points son avance au sommet des meilleurs pointeurs du circuit Courteau. Le Russe mène aussi son coéquipier Nathan Légaré au chapitre des buts (36).

Légaré, Xavier Bouchard, Shawn Element et Yaroslav Alexeyev ont aussi marqué pour le Drakkar, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses 10 derniers matchs. La troupe de Baie-Comeau trône actuellement au premier échelon de l’Association Est.

Les Cataractes ont perdu six de leurs sept dernières sorties.

Le gardien recrue Antoine Coulombe a pour sa part subi les foudres de la deuxième meilleure attaque de la LHJMQ, mais il a tout de même repoussé 41 rondelles.

Titan 3 – Mooseheads 5

Samuel Asselin a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, et les Mooseheads de Halifax ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 5-3.

Asselin a touché la cible en première et en deuxième période et il a atteint le plateau des 30 buts pour une première fois en carrière. Il est devenu le troisième joueur de la LHJMQ à atteindre cette marque cette saison.

Keith Getson ainsi que les espoirs au prochain repêchage de la LNH Raphaël Lavoie et Xavier Parent ont aussi enfilé l’aiguille pour les Mooseheads, qui ont signé une deuxième victoire consécutive.

Marc-André LeCouffe, Jesse Sutton, qui a aussi récolté deux aides, et Liam Léonard ont répliqué pour le Titan, qui a encaissé un cinquième revers de suite. Les champions en titre de la coupe du Président et de la coupe Memorial occupent le dernier rang du circuit Courteau.

Le gardien des Mooseheads Cole McLaren a cédé trois fois en 13 lancers, mais il a tout de même ajouté la victoire à sa fiche. Du côté du Titan, Mark Grametbauer a alloué cinq buts en 34 tirs.

Océanic 5 – Armada 2

Alexis Lafrenière a amassé deux buts et une assistance et l’Océanic de Rimouski a eu raison de l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-2.

Lafrenière, qui est né à Saint-Eustache, à quelques minutes du Centre d’excellence Sports Rousseau, a obtenu 11 points en sept parties depuis qu’il est revenu du Championnat mondial de hockey junior.

Jordan Lepage, Cédric Paré et Olivier Garneau ont également noirci la feuille de pointage pour la troupe de Serge Beausoleil, qui a fait un bond de deux rangs au classement de l’Association Est.

Samuel Bolduc a été le plus efficace offensivement pour l’Armada grâce à un but et une mention d’aide. Tyler Hylland a aussi trouvé le fond du filet pour la formation des Basses-Laurentides, qui a perdu une troisième partie de suite.

Tristan Bérubé a fait le travail pour l’Océanic, réalisant 22 arrêts dans la victoire. Brendan Cregan a été très occupé du côté de l’équipe locale, stoppant 40 des 45 tirs des visiteurs.

Wildcats 2 – Screaming Eagles 3 (Fus.)

Mitchell Balmas a mis fin au débat en tirs de barrage et les Screaming Eagles du Cap-Breton sont venus de l’arrière pour battre les Wildcats de Moncton 3-2.

Après que Jeremy McKenna, des Wildcats, et Egor Sokolov, des Screaming Eagles, eurent marqué lors de la première ronde des tirs de barrage, Balmas a dénoué l’impasse pendant la troisième vague.

Les Screaming Eagles tiraient de l’arrière 2-0 en troisième période, mais Brooklyn Kalmikov et Mathias Laferrière, alors qu’il ne restait que sept secondes à écouler, ont créé l’égalité.

Dylan Seitz et Alexander Khovanov ont propulsé les Wildcats en avant. La formation de Moncton avait permis à son nouvel entraîneur-chef, John Torchetti, de gagner un premier match cette saison derrière le banc de l’équipe, mercredi.

Kevin Mandolese a réalisé 15 arrêts devant la cage des Screaming Eagles tandis que Francis Leclerc a connu un fort match pour les Wildcats, bloquant 36 rondelles dans la défaite.

Phoenix 1 – Tigres 2

Anthony Poulin a brisé l’égalité à mi-chemin au troisième engagement et les Tigres de Victoriaville ont défait le Phoenix de Sherbrooke 2-1.

Lors d’un avantage numérique, Poulin a mis la touche finale à un jeu préparé par Egor Serdyuk et Simon Lafrance. Il s’agissait de son premier filet dans l’uniforme des Tigres.

Feliks Morozov a lui aussi fait bouger les cordages pour les Tigres, qui ont mis fin à une série de deux revers.

Patrick Guay a été l’auteur de la seule réussite du Phoenix, qui a porté à trois sa séquence de parties sans victoire.

Tristan Côté-Cazenave a gardé le fort pour les Tigres et il a repoussé 24 des 25 lancers dirigés vers lui. Dakota Lund-Cornish a connu un bon départ entre les poteaux du Phoenix, mais ses 25 arrêts n’ont pas été suffisants.