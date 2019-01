NOUVELLE-ORLÉANS — Peu importe si les Rams de Los Angeles ou les Saints de La Nouvelle-Orléans remportent le championnat de l’Association nationale, l’équipe gagnante aura été dirigée par un entraîneur prénommé Sean — avec un nom de famille d’origine irlandaise — qui conçoit et choisit des jeux pour l’une des offensives les plus innovatrices et productives de la NFL.

Les similarités entre Sean Payton, des Saints, et Sean McVay, des Rams, vont au-delà de leur prénom.

«Nous avons tous les deux obtenu notre première chance dans cette ligue sous Jon Gruden, a noté Payton. Au sein du personnel des Rams, il y a un paquet de gars avec qui je m’entends bien et que je connais bien. Des gars avec qui j’ai travaillé, et Sean et moi avons une très bonne relation. Il est un gars intéressant qui est agréable à côtoyer.»

Gruden, qui est présentement l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland, était le coordonnateur offensif des Eagles de Philadelphie en 1997 quand Payton a été embauché comme entraîneur des quarts. En 2008, Gruden était l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay quand il a embauché McVay comme entraîneur des receveurs.

Au cours des deux dernières saisons, Payton et McVay ont guidé leur équipe vers les éliminatoires grâce à des offensives explosives menées par d’excellents quarts — Drew Brees pour les Saints (14-3) et Jared Goff pour les Rams (14-3).

Les deux ont admis regarder les séquences des matchs de l’équipe de l’autre presque toutes les semaines — non seulement en raison de la possibilité de s’affronter; ils recherchent aussi de bonnes idées à copier.

Les liens entre les deux équipes ne se limitent pas qu’aux entraîneurs-chefs. L’un des meilleurs receveurs des Rams, Brandin Cooks, a été sélectionné en première ronde par Payton en 2014. Le coordonnateur du jeu au sol des Rams est Aaron Kromer, un ancien entraîneur des porteurs de ballon et de la ligne offensive sous Payton, incluant en 2009 quand les Saints ont gagné le Super Bowl.

Les choses qui différencient le plus les deux entraîneurs sont l’âge et l’expérience. Payton, qui est âgé de 55 ans, a fait ses débuts comme entraîneur-chef dans la NFL il y a 13 ans et il en sera à une troisième finale d’association en plus de viser un deuxième titre du Super Bowl. Pour sa part, McVay, 32 ans, en est à sa deuxième saison comme entraîneur-chef dans la NFL et à son premier championnat d’association.

C’est la même chose du côté des quarts: Brees a célébré plus tôt cette semaine son 40e anniversaire de naissance, tandis que Goff est âgé de 24 ans.

«Il excelle au plus haut niveau depuis beaucoup plus longtemps que moi, a dit McVay au sujet de Payton. Il est un entraîneur exceptionnel — ce qui est prouvé par la manière dont son équipe a joué cette saison et comment elle a joué tout au long de sa carrière. Je ne crois pas que nous sommes déjà dans la même catégorie qu’eux. Nous devons connaître du succès pendant une période plus longue pour nous retrouver dans la même catégorie.»

Une participation au Super Bowl grâce à une victoire dimanche représenterait un bon départ pour McVay et les Rams, dont la première défaite cette saison a été encaissée lors de leur plus récente visite au Superdome, le 4 novembre. Ils avaient alors perdu 45-35.