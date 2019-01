MELBOURNE, Australie — Le Canadien Milos Raonic a vaincu le Français Pierre-Hugues Herbert 6-4, 6-4, 7-6 (6), samedi, accédant ainsi au quatrième tour des Internationaux de tennis d’Australie.

En lever de rideau, Raonic, la 16e tête de série, a battu le favori local Nick Kyrgios avant de livrer une dure bataille au champion de 2014, Stan Wawrinka.

Contre Herbert, l’Ontarien a pris les devants 5-4 en première manche grâce à un bris de service lors de la neuvième partie. Lors du deuxième set, c’est à la cinquième partie que Raonic s’est offert un bris de service.

Raonic a mené le bris d’impasse 3-0 et 5-1, mais le Français a refusé de baisser les bras, ramenant le pointage à 5-5. Herbert a sauvé une balle de match, mais Raonic a mis fin aux hostilités deux points plus tard grâce à un as. Le duel a duré deux heures et une minute.

«Je suis content, a dit Raonic. J’ai pu jouer du tennis très efficace deux jours après un dur match, alors c’est positif. Je pense que l’adversité que j’ai traversée va m’être bénéfique pour la suite du tournoi.»

Raonic a atteint le quatrième tour en Australie pour la sixième fois de sa carrière. Son prochain adversaire sera l’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série. Ils ont partagé les honneurs de deux duels en 2017: Zverez a gagné à Rome, puis Raonic a eu le dessus à Wimbledon, en cinq manches.

Raonic est le seul représentant de l’unifolié encore en lice: Denis Shapovalov a livré une belle bataille au favori Novak Djokovic, mais le Serbe a gagné 6-3, 6-4, 4-6 et 6-0 contre l’Ontarien de 19 ans, 25e tête de série.

«Ce n’était pas facile, a reconnu Shapovalov. Ce n’est pas tous les jours que j’affronte un gars de son niveau dans un tournoi majeur. J’étais un peu nerveux et un peu tendu. J’ai manqué de conviction dans mes coups.»

Le tournoi en simple chez les filles s’amorçait samedi. La Canadienne Leylah Annie Fernandez (no 4) a facilement vaincu l’Américaine Kylie Collins 6-3, 6-2.

Au deuxième tour, Fernandez croisera le fer avec la Japonaise Moyuka Uchijima, qui a pris la mesure de la Polonaise Martyna Kubka 6-1, 6-4.