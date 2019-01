IDRE FJALL, Suède — La Britanno-Colombienne Marielle Thompson a récolté l’argent à la Coupe du monde de ski cross, samedi.

Faisant fi de vents violents et d’une neige sèche et lente, la Canadienne a obtenu un troisième podium cette saison, un 34e en carrière.

La jeune femme de Whistler a devancé la Suissesse Fanny Smith, la médaillée de bronze, et la Suédoise Lisa Andersson, dans la dernière section droite, mais elle n’a pu rattraper la gagnante allemande, Heidi Zacher.

«Les conditions étaient pas mal difficiles et il a fallu faire des modifications, a dit Thompson, 26 ans. J’ai toutefois vraiment bien skié dans toutes les manches et j’ai réussi à être patiente alors que j’étais quatrième dans les plats en fin de parcours. J’ai hâte à la course de dimanche et j’espère améliorer mon rang. »

Britt Phelan, de Mont-Tremblant, et Kelsey Serwa, de Kelowna, ont mené une lutte serrée jusqu’en demi-finales où elles ont toutes deux terminé troisièmes, se qualifiant pour la petite finale. Phelan a prévalu pour terminer cinquième, deux positions devant Serwa.

«Je suis très contente de la façon dont j’ai skié, tant sur le plan technique que tactique, a souligné Phelan. J’ai eu un peu de malchance en demi-finales où j’ai fait une chute, mais je suis vraiment heureuse d’avoir remporté la petite finale et j’ai très hâte à dimanche.»

Les Canadiennes India Sherret, Abby McEwen et Mikayla Martin ont terminé 11e, 13e et 20e.

Du côté masculin, Chris Del Bosco de Montréal, Brady Leman de Calgary et Kevin Drury de Toronto ont pris part aux huitièmes de finale, sans arriver à se rendre plus loin. Del Bosco a fini 20e, Leman 22e et Drury 28e.

Il y aura une autre épreuve féminine et masculine de la Coupe du monde dimanche, au même endroit. L’équipe reviendra ensuite au Canada pour prendre part aux compétitions du seul arrêt de la Coupe du monde en sol canadien – la semaine prochaine à la station Blue Mountain, en Ontario.