MELBOURNE, Australie — Petra Kvitova est devenue, dimanche, la première joueuse à se tailler une place en quarts de finale aux Internationaux d’Australie après avoir défait l’Américaine de 17 ans Amanda Anisimova 6-2, 6-1.

Kvitova, qui a remporté cinq titres sur le circuit de la WTA la saison dernière, a prolongé à neuf sa séquence de victoires après s’être emparé du titre des Internationaux de Sydney la semaine dernière et avoir remporté ses quatre premiers duels au Melbourne Park cette semaine. Elle n’a pas atteint les quarts de finale en Australie depuis 2012.

Anisimova, l’une des trois joueuses américaines à disputer un match de quatrième tour dimanche a fait tomber des têtes de séries au deuxième et troisième tour. Elle est la plus jeune joueuse à atteindre la ronde des 16 depuis 2006 et la plus jeune à l’avoir fait dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2007.