GATINEAU, Qc — Colten Ellis a repoussé 26 rondelles pour aider l’Océanic de Rimouski à battre les Olympiques de Gatineau 4-1, samedi soir, au Centre Robert-Guertin.

Après avoir connu un mois de décembre en dents de scie, Ellis a gagné ses quatre derniers départs en janvier. Il a enregistré une 20e victoire cette saison, ce qui le place à égalité au quatrième rang du circuit Courteau.

Notamment transporté par Alexis Lafrenière, l’Océanic a remporté une troisième partie consécutive pour se hisser en troisième position de l’Association Est. La troupe de Serge Beausoleil a fait un bond de trois échelons pendant leur séquence de succès.

Lafrenière a marqué dans un troisième match de suite, inscrivant son équipe au tableau indicateur dès la sixième minute de jeu, lors d’un avantage numérique. Le jeune attaquant de 17 ans revendique une fiche de sept buts et 20 points à ses 11 dernières sorties.

Ludovic Soucy, Cédric Paré et Jeffrey Durocher ont aussi contribué offensivement avec un but pour l’Océanic. Charle-Edouard D’Astous, le meilleur pointeur de la LHJMQ chez les défenseurs, a d’ailleurs mis fin à une disette de cinq parties sans point.

Kieran Craig a privé Ellis d’un blanchissage lorsqu’il l’a déjoué à mi-chemin au deuxième engagement. Les Olympiques ont perdu pour un quatrième match consécutif.

Creed Jones a stoppé 19 tirs devant la cage de l’équipe locale.

Cataractes 1 – Drakkar 5

Ethan Crossman a récolté deux buts et une aide et le Drakkar de Baie-Comeau a facilement défait les Cataractes de Shawinigan 5-1.

Crossman a amorcé une poussée de cinq buts sans riposte des siens et en une seule partie, il a doublé sa production de ses 10 premiers matchs dans l’uniforme du Drakkar.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Nathan Légaré a poursuivi sur sa bonne séquence en touchant la cible deux fois. Légaré a marqué 12 buts à ses neuf dernières sorties. Xavier Bouchard a fourni l’autre réussite au Drakkar, qui n’a pas connu la défaite en temps réglementaire lors de ses 11 dernières parties. Le meilleur pointeur de la LHJMQ, Ivan Chekhovich, a été blanchi de la feuille de pointage.

Jérémy Manseau a été le seul joueur des Cataractes à faire scintiller la lumière rouge.

Alex D’Orio n’a eu besoin que de 14 arrêts pour ajouter la victoire à sa fiche et il est demeuré invaincu en cinq départs avec le Drakkar. Justin Blanchette a cédé cinq fois en 39 lancers devant la cage des Cataractes.

Voltigeurs 6 – Phoenix 1

Olivier Rodrigue s’est signalé en repoussant 37 rondelles et les Voltigeurs de Drummondville ont eu raison du Phoenix de Sherbrooke 6-1.

Rodrigue, qui mène la LHJMQ avec 27 victoires, a réalisé son sommet de la saison au chapitre des arrêts. Il n’a encaissé que deux défaites depuis le 26 octobre.

Joseph Veleno, avec deux buts et une aide, et Xavier Simoneau, avec un but et deux assistances, ont été les plus efficaces offensivement pour les Voltigeurs, qui ont gagné un cinquième match de suite. Nicolas Beaudin, Nicolas Guay et Gregory Kreutzer ont aussi trouvé le fond du filet.

Nathael Roy a offert la timide réplique au Phoenix, qui a perdu ses quatre dernières sorties.

Dakota Lund-Cornish a amorcé la rencontre, mais il a été chassé après avoir alloué cinq buts en 19 tirs. En relève, Thommy Monette a effectué 14 arrêts.

Wildcats 1 – Mooseheads 5

Benoit-Olivier Groulx a marqué deux buts, guidant les Mooseheads de Halifax vers une victoire de 5-1 aux dépens des Wildcats de Moncton.

Groulx, qui n’avait touché la cible qu’une fois à ses huit derniers matchs, a propulsé les Mooseheads en avant 2-0 avec en première période.

Samuel Asselin, Arnaud Durandeau et l’espoir au prochain repêchage de la LNH Raphaël Lavoie ont eux aussi noirci la feuille de pointage. Jared McIsaac a mis la table pour deux buts des Mooseheads, qui ont signé un troisième gain de suite.

Jakob Pelletier, qui est lui aussi à surveiller en vue du repêchage de la LNH, a fait bouger les cordages pour les Wildcats, qui ont échappé une deuxième partie consécutive.

Alexis Gravel, des Mooseheads, et Francis Leclerc, des Wildcats, ont tous les deux réalisé 24 arrêts pendant cet affrontement.

Saguenéens 2 – Remparts 1

Samuel Houde a profité d’un avantage numérique pour enfiler le but gagnant au troisième engagement et les Saguenéens de Chicoutimi ont finalement eu le dessus 2-1 devant les Remparts de Québec.

Tirant de l’arrière 1-0 après 40 minutes de jeu, les Saguenéens ont inscrit deux buts en moins de cinq minutes en troisième période pour mettre la main sur une quatrième victoire d’affilée.

Jérémy Diotte a remis les compteurs à zéro en enfilant l’aiguille à 2:50 du troisième tiers pour les Saguenéens.

Alexis Shank n’a cédé qu’une seule fois en 30 tirs.

Sam Dunn a donné les devants 1-0 aux Remparts en période médiane. Carmine-Anthony Pagliarulo a pour sa part repoussé 33 tirs, dont 13 en première période.

Sea Dogs 2 – Foreurs 4

Nicolas Ouellet a fait bouger les cordages à deux occasions et les Foreurs de Val-d’Or ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 4-2.

Ouellet a inscrit les premier et quatrième buts des Foreurs, qui ont mis fin à une séquence de cinq revers.

Jérémy Michel et Félix Boivin ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour la formation de l’Abitibi. La recrue Jérémie Biakabutuka a préparé deux buts des siens.

Aiden MacIntosh a ouvert le pointage pour les Sea Dogs et Maxim Cajkovic a ajouté un but en fin de troisième période.

Jonathan Lemieux a gardé le fort pour les Foreurs, bloquant 30 des 32 lancers dirigés vers lui. Mikhail Denisov a tout tenté pour ramener les Sea Dogs vers le chemin de la victoire, mais ses 41 arrêts n’ont pas été suffisants.

Islanders 1 Huskies 8

Rafaël Harvey-Pinard a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche et les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Islanders de Charlottetown 8-1.

Alex Beaucage a pour sa part enfilé son 24e et son 25e but de la campagne. Félix Bibeau a récolté un but et deux mentions d’aide, alors que Samuel Naud a touché la cible en plus de se faire complice d’un autre but des siens. Tyler Hinam et Justin Bergeron ont complété la marque.

De l’autre côté de la patinoire, Samuel Harvey a repoussé 19 des 20 tirs dirigés vers lui.

Daniel Hardie a été l’auteur du seul but des Islanders, qui ont capitalisé sur une seule des six occasions en avantage numérique.

Matthew Welsh a cédé à huit reprises en 43 lancers dans une cause perdante.

Titan – Screaming Eagles (Remis)

L’affrontement entre le Titan d’Acadie-Bathurst et les Screaming Eagles du Cap-Breton a été remis à une date ultérieure en raison de problèmes électriques avec le système alimentant la glace au Centre 200.