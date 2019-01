TAMPA, Fla. — Steven Stamkos a touché la cible à deux reprises et le Lightning de Tampa Bay a doublé les Sharks de San Jose 6-3, samedi soir.

Stamkos a mis le match hors de portée des Sharks en trouvant le fond du filet deux fois en troisième période. Nikita Kucherov, le meilleur pointeur de la LNH, a engraissé sa fiche de deux mentions d’aide.

Victor Hedman a amassé un but et une assistance tandis qu’Alex Killorn, Mathieu Joseph et Yanni Gourde ont enfilé l’aiguille une fois chacun pour le Lightning, qui montre un dossier de 6-2 depuis que les Sharks ont mis fin à la série de 16 matchs de suite avec au moins un point de la formation de Tampa Bay.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts pour enregistrer une 20e victoire cette saison.

Evander Kane a marqué deux buts pour les Sharks, qui étaient privés des services du défenseur étoile Erik Karlsson. Marcus Sorensen a également fait bouger les cordages.

Martin Jones a stoppé 20 lancers et il a vu sa séquence de huit victoires être freinée.