SAINT-LOUIS — Carl Gunnarsson a dénoué l’impasse alors qu’il restait 7:44 à faire en troisième période pour propulser les Blues de St. Louis vers un gain de 3-2 devant les Sénateurs d’Ottawa, samedi soir.

Il s’agissait du premier but de Gunnarsson en 29 matchs en carrière face à Ottawa et son deuxième but en autant de matchs. Sur la séquence, les Sénateurs ont contesté le but, proclamant que Craig Anderson avait immobilisé le disque quelques secondes avant.

Vladimir Tarasenko et Vince Dunn ont également fait mouche du côté des Blues, qui ont signé un quatrième gain consécutif contre les Sénateurs. Jordan Binnington a réalisé 28 arrêts.

Nick Paul et Magnus Paajarvi ont fait bouger les cordages pour les Sénateurs, qui ont encaissé un second revers en six matchs. Anderson a réalisé 35 arrêts.