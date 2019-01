NASHVILLE — Aaron Ekblad et Vincent Trocheck ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide et les Panthers de la Floride ont vaincu les Predators de Nashville 4-2, samedi soir.

Jared McCann et Frank Vatrano ont également touché la cible pour les Panthers. Après avoir mis fin à une série de sept revers, la veille contre les Maple Leafs de Toronto, la formation floridienne a signé un deuxième gain de suite.

Nick Bonino et Austin Watson ont obtenu un but et une assistance pour les Predators, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties. Juuse Saros a réalisé 26 arrêts dans la défaite.

Ekblad a ouvert le pointage grâce à son 62e but en carrière, ce qui lui a permis de prendre le premier rang de l’histoire des Panthers à ce chapitre chez les défenseurs.

James Reimer a connu un très bon départ pour les Panthers, stoppant 37 des 39 tirs dirigés vers lui.