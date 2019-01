EDMONTON — Les attaquants des Flames se sont fait plaisir pour permettre à la formation de Calgary de battre les Oilers d’Edmonton 5-2, samedi soir.

Mark Giordano, Johnny Gaudreau, Sean Monahan et Mikael Backlund ont tous amassé un but et une mention d’assistance, alors que Oliver Kylington a complété la marque du côté des Flames (32-13-5), qui présentent un dossier de 7-0-1 à leurs huit derniers matchs.

Ryan Nugent-Hopkins et Milan Lucic ont touché la cible pour les Oilers (23-22-3), qui avaient remporté deux matchs d’affilée avant d’affronter les Flames.

Les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le fond du filet lors des 20 premières minutes de jeu, malgré que les Flames eurent presque ouvert la marque en avantage numérique, avec 1:10 à écouler. Les Flames ont bombardé le filet adverse avec 14 tirs au but en première période, alors que les Flames n’ont dirigé que six lancers vers le partant des visiteurs, David Rittich.

Mikko Koskinen a pour sa part réalisé 29 arrêts pour les Oilers.