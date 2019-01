MELBOURNE, Australie — Petra Kvitova est devenue, dimanche, la première joueuse à se tailler une place en quarts de finale aux Internationaux d’Australie après avoir défait l’Américaine de 17 ans Amanda Anisimova 6-2, 6-1.

Kvitova, qui a remporté cinq titres sur le circuit de la WTA la saison dernière, a prolongé à neuf sa séquence de victoires après s’être emparé du titre des Internationaux de Sydney la semaine dernière et avoir remporté ses quatre premiers duels au Melbourne Park cette semaine. Elle n’a pas atteint les quarts de finale en Australie depuis 2012.

Anisimova, l’une des trois joueuses américaines à disputer un match de quatrième tour dimanche a fait tomber des têtes de séries au deuxième et troisième tour. Elle est la plus jeune joueuse à atteindre la ronde des 16 depuis 2006 et la plus jeune à l’avoir fait dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2007.

La jeune Américaine, qui avait battu Kvitova l’an dernier à Indian Wells, a fait face à une adversaire qui a fait preuve de constance tout au long de la rencontre, qui a duré 59 minutes. Un duel tout autre que lorsqu’elle a affronté Lesia Tsurenko et Aryna Sabalenka un peu plus tôt cette semaine.

Kvitova a brisé le service de sa jeune rivale à cinq reprises — notamment lors du premier jeu — et n’a jamais fait face à une balle de bris. Elle a remporté 86 pour cent de ses points à la suite de son service.

Au tour suivant, Kvitova se mesurera à la favorite locale Ashleigh Barty, qui a battu Maria Sharapova 4-6, 6-1, 6-4 devant la foule réunie au Rod Laver Arena.

«C’est évidemment très plaisant pour moi de m’être rendue si loin. J’espérais simplement remporter mon premier match, alors d’être rendue ici, ça compte beaucoup pour moi, a déclaré Kvitova. Avec un peu de chance, je peux accomplir beaucoup de choses.»

Barty a amorcé la set décisif en brisant Sharapova et a par la suite profité de deux doubles fautes commises par sa rivale pour prendre de l’avance. La Russe a commis 10 doubles fautes au total.

L’Australienne a bénéficié de deux fautes directes pour briser une fois de plus Sharapova, se forgeant un coussin de 3-0, avant de porter le score à 4-0 en remportant son service.

Sharapova, qui a battu la championne en titre Caroline Wozniacki au troisième tour, a ensuite remporté trois jeux pour réduire l’écart 4-3.

Barty a été forcée de sauver deux balles de bris au jeu suivant, mais a tenu le fort et réussi à remettre le pointage en sa faveur. Sharapova a sauvé un point de match avant que Barty mette fin à la rencontre de 2 heures 22 minutes en servant un as.

Dans les autres matchs, l’Américaine Danielle Collins a été expéditive et a surpris Angelique Kerber en l’emportant 6-0, 6-2 en seulement 56 minutes de jeu.

Collins affichait un dossier de 0-5 en carrière dans les tournois du Grand Chelem jusqu’à ce qu’elle débarque à Melbourne en début de semaine. Après avoir fait tomber Julia Goerges (no. 14) et Caroline Garcia (no. 19), voilà qu’elle s’est offert une place de choix en quarts de finale.

L’Américaine affrontera au prochain tour sa compatriote Russe Anastasia Pavlyuchenkova, qui a surpris l’Américaine Sloane Stephens, 6-7 (3), 6-3, 6-3.

Cinquième tête de série, Stephens a triomphé à Flushing Meadows en 2017, avant d’accéder à la finale parisienne en 2018.

Pavlyuchenkova, 44e, a mérité sept bris, incluant lors du dernier jeu. Elle a eu le dessus 46-28 pour les coups gagnants.