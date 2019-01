CHICAGO — Un tour du chapeau de Jonathan Toews a mené les Blackhhawks de Chicago vers un gain de 8-5 aux dépens des Capitals de Washington, dimanche.

Brandon Saad, Patrick Kane et Toews ont généré une poussée de trois buts en première période, ce qui a aidé les Hawks à stopper une série de cinq revers.

Auteur de deux buts et trois passes, Kane en est à 20 points à ses huit dernières rencontres.

Alex DeBrincat et Dylan Strome ont aussi marqué, tandis que Collin Delia a fait 34 arrêts.

Chicago entamait de belle façon un court séjour de deux matches à la maison, avant un séjour à Buffalo, St. Paul et Edmonton.

Chez les Capitals, Brooks Orpik et Dmitry Orlov ont déjoué Delia sur des tirs en apparence inoffensifs. John Carlson a marqué deux fois, tandis que Matt Niskanen a obtenu un sixième filet.

Braden Holtby a flanché quatre fois en 12 tirs, puis Pheonix Colpey a bloqué 14 rondelles sur 17. Les Capitals échappaient un cinquième match d’affilée.

Saad a donné l’avance 1-0 aux Blackhawks à 6:36. À la suite d’un revirement en zone des Hawks, un bel effort en solo lui a valu une brève échappée, dont il a profité pour marquer dans un troisième match de suite.

Kane a doublé le coussin 1:20 plus tard avec un tir des poignets, quand Holtby avait la vue voilée.

Après le but chanceux d’Orpik, Orlov a marqué dans son propre filet en voulant dégager. On a donné le but à Toews, qui était à proximité.

DeBrincat a chassé Holtby en convertissant une passe de Strome, à 2:30 en période médiane.

Orlov a fait mouche d’un angle inattendu et Carlson a réduit encore plus l’écart, au début du troisième vingt. Mais 36 secondes plus tard, Kane a porté le score à 5-3 avec un tir des poignets, puis Toews a augmenté l’avance de la même façon.

Carlson a réédité à 10:38. Niskanen a augmenté la pression à 13:55, mais Toews a complété un triplé à 14:57. Strome a mis la touche finale à 18:11, dans un filet désert.

Les Blackhawks ont donc renoué avec la victoire. C’était par contre un sixième match de suite où ils ont accordé quatre filets ou plus.