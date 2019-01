MONTRÉAL — Vingt-neuf joueurs, dont 18 membres de l’édition 2018, participeront au camp d’entraînement de l’Impact de Montréal qui se mettra en branle lundi dans la région de Sarasota/Bradenton, en Floride.

Dans un communiqué publié dimanche, la direction de l’équipe a précisé que le camp réunira quatre gardiens de but, neuf défenseurs, 13 milieux de terrain et trois attaquants.

Les joueurs ayant évolué sous les ordres de Rémi Garde l’an dernier et qui seront au camp sont les gardiens Evan Bush, Clément Diop et James Pantemis, les défenseurs Víctor Cabrera, Rudy Camacho, Zakaria Diallo, Daniel Lovitz, Jukka Raitala et Bacary Sagna, les milieux de terrain Micheal Azira, Mathieu Choinière, Ken Krolicki, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Shamit Shome, Saphir Taïder et Jeisson Vargas, de même que l’attaquant Anthony Jackson-Hamel.

Lovitz est présentement avec l’équipe nationale des États-Unis et rejoindra le Bleu-blanc-noir après les matchs amicaux contre le Panama, le 27 janvier, et le Costa Rica, le 2 février, a fait savoir la direction de l’Impact.

Par ailleurs, quatre nouveaux joueurs seront présents au camp soit le défenseur Daniel Kinumbe, le milieu de terrain Clément Bayiha, l’ailier Harry Novillo et l’attaquant Maximiliano Urruti.

L’Impact a également invité deux joueurs de l’Académie, soit le gardien Jonathan Sirois et l’ailier Mikaele Fontaine.

D’ici son premier match du calendrier régulier, le samedi 2 mars, l’Impact disputera des matchs préparatoires contre le FC Cincinnati (30 janvier), le Nashville SC (6 février), l’Union de Philadelphie (16 février), les Rowdies de Tampa Bay (20 février) et contre le D.C. United (23 février).

La saison locale de l’Impact s’amorcera le 13 avril, au stade Saputo, contre le Columbus Crew SC.