Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Legault en France et en Suisse

Le premier ministre québécois François Legault sera en France et en Suisse au cours de la semaine prochaine. Il sera de passage à Paris jusqu’au 22 janvier. Il y rencontrera lundi son homologue français Édouard Philippe et le président Emmanuel Macron. Il se dirigera ensuite vers Davos pour assister au 49e Forum économique qui se déroulera du 23 au 25 janvier.

Caucus libéral et bloquiste

Les parlementaires fédéraux commencent à fourbir leurs armes en vue de la prochaine session à la Chambre des Communes. Les libéraux seront réunis en caucus lundi tandis que le caucus bloquiste tiendra sa rencontre lundi et mardi.

Caucus péquiste

Les élus fédéraux ne sont pas les seuls à se réunir en caucus. Ainsi, le groupe parlementaire du Parti québécois se réunira jeudi à Sainte-Agathe-des-Monts.

Transport

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des transports et de la sécurité routière tiendront lundi leur rencontre annuelle. Le ministre fédéral Marc Garneau a dit avoir bon espoir d’en arriver à une entente avec les provinces et les territoires sur des normes nationales pour la formation des conducteurs de semi-remorques.

Guide alimentaire

La ministre fédérale de la Santé Ginette Petitpas Taylor dévoilera mardi matin le nouveau Guide alimentaire canadien au marché Jean-Talon.

Rozon au tribunal

Le producteur déchu Gilbert Rozon comparaîtra mardi pour les accusations de viol et d’attentat à la pudeur qui ont été déposées contre lui, des actes qui auraient été commis il y a près de 40 ans.

Ski acrobatique

La Coupe du monde de ski acrobatique déménage ses pénates au mont Tremblant, où aura lieu la prochaine étape des bosses. Le champion olympique en titre Mikaël Kingsbury voudra venger sa contre-performance de Lake Placid, où il a terminé 5e après avoir gagné les 4 premières étapes de la saison.