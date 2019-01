UNIONDALE, N.Y. — Cal Clutterbuck a fait bouger les cordages à deux reprises en première période et Robin Lehner a réalisé 19 arrêts pour permettre aux Islanders de New York de blanchir les Ducks d’Anaheim, dimanche.

Les Islanders, meneurs de la section Métropolitaine, ont ainsi signé un cinquième gain d’affilée et un 15e en 18 matchs. Les hommes de Barry Trotz ont surclassé les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus au cours du dernier mois. Les Islanders disputeront un dernier match face aux Blackhawks de Chicago avant la pause du match des étoiles.

Clutterbuck a ouvert la marque à 4:50 du premier engagement, en avantage numérique. L’attaquant de 31 ans a complété un bel échange en fouettant le disque derrière Chad Johnson et la ligne des buts. C’était la sixième fois de suite que les Islanders marquaient le premier but dans un match.

Josh Bailey et Anthony Beauvilier ont récolté des mentions d’aide. Bailey a dépassé Bob Nystrom au chapitre des aides avec une récolte de 279. Il a rejoint Pat LaFontaine au 12e rang chez les Islanders.

Clutterbuck a inscrit un second but de l’enclave pour donner une avance de deux buts aux siens. Leo Komarov a lui aussi enfilé l’aiguille avec 29 secondes à faire à la période médiane.

Lehner a amassé une 11e victoire à ses 12 derniers départs.

Les Islanders ont accordé un but et moins 16 fois depuis le début de la campagne et ont accordé deux buts et moins à neuf de leurs 12 dernières rencontres.