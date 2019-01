ROUYN-NORANDA, Qc — Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué cinq buts sans riposte en première période et ils ont signé une huitième victoire consécutive, 8-4 face aux Sea Dogs de Saint-Jean dans l’une des cinq rencontres au calendrier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dimanche après-midi.

Face à une formation qui totalisait exactement 50 points de moins au classement général avant le début du match, la troupe de Mario Pouliot a ouvert la marque dès la cinquième minute de jeu grâce au 24e de la saison de Joël Teasdale.

Les Huskies ont ajouté quatre buts en un peu plus de six minutes, ceux de Samuel Naud (6e), Jacob Neveu (1er), Justin Bergeron (10e) et le deuxième de la rencontre de Teasdale. Ils ont terminé le premier vingt avec 21 tirs contre huit pour les Sea Dogs, qui ont subi un troisième revers d’affilée.

Teasdale (2-1), Bergeron (2-1), Rafaël Harvey-Pinard (1-2) et Alex Beaucage (1-2) ont tous amassé trois points pour les Huskies, qui ont terminé la rencontre avec 60 tirs aux buts contre seulement 22 pour les Sea Dogs.

Dans la défaite, Filip Prikryl a inscrit un but et ajouté une aide.

Avec ce gain, les Huskies (38-7-1) totalisent 77 points, six de plus que les Voltigeurs de Drummondville (35-9-1), détenteurs du deuxième rang au classement général. Les Voltigeurs, inactifs dimanche, ont joué un match de moins.

Phoenix 3 Armada 2

Félix Robert a inscrit son 12e but de la saison en désavantage numérique en milieu de deuxième période pour mener le Phoenix de Sherbrooke vers une victoire de 3-2 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Avec ce gain, le Phoenix a mis fin à une séquence de quatre défaites tout en infligeant à l’Armada un troisième revers d’affilée. Le Phoenix (25-18-2) s’est aussi approché à un point des Saguenéens de Chicoutimi et du neuvième échelon du classement général. Le Phoenix a une partie en banque.

Robert a aussi obtenu une mention d’aide sur le premier but du match, celui de Benjamin Tardif (10e), marqué à 4:55 du premier vingt. Moins de deux minutes plus tard, Jacob Rabouin inscrivait son premier de la saison pour doubler l’avance des visiteurs.

Dans la défaite, Simon Pinard a réussi ses 8e et 9e buts de la saison. Dans les deux cas, les aides sont allées à Luke Henman et à Tyler Hylland.

Remparts 0 Tigres 5

Isaiah Gallo-Demetris et Conor Frenette ont récolté un but et une aide chacun, Tristan Côté-Cazenave a bloqué les 22 rondelles dirigées vers lui et les Tigres de Victoriaville ont blanchi les Remparts de Québec 5-0.

En route vers ce deuxième gain consécutif, les Tigres ont marqué quatre de leurs buts en troisième période.

Gallo-Demetris a parti le bal à 7:59, aidé de Frenette et d’Édouard Ouellet, et Frenette l’a imité, quelque trois minutes plus tard, cette fois avec la complicité de Gallo-Demetris et de Ouellet.

Simon Paré, dans un filet désert, et Félix Paré, ce dernier à 19:38, ont enfilé les autres buts des Tigres lors de la dernière période de jeu.

Egor Serdyuk, avec son 17e en avantage numérique, a marqué ce qui allait devenir le filet victorieux à 9:48 de la première période.

Islanders 4 Foreurs 2

Daniel Hardie a inscrit deux buts en avantage numérique en deuxième période et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Foreurs de Val-d’Or 4-2.

Les Islanders tiraient de l’arrière 1-0 quand Hardie a marqué son 29e de la saison à 4:19 de la période médiane. Hardie a récidivé quelque dix minutes plus tard, ce qui permettait aux Islanders de se bâtir un coussin de 3-1.

Entre les deux buts de Hardie, Lukas Cormier a obtenu son 9e de la saison.

En plus de marquer deux buts, Hardie a aussi participé au filet d’assurance de Thomas Casey, inscrit à 8:01 de la troisième période.

David Noël et Jacob Gaucher ont répliqué pour les Foreurs.

Océanic 5 Olympiques 4 (P)

Alexis Lafrenière a inscrit son 24e but de la saison à 2:18 de la période de prolongation pour donner à l’Océanic de Rimouski une quatrième victoire de suite, 5-4 contre les Olympiques de Gatineau.

D’Artagnan Joly (13e), Jimmy Huntington (28e), Anthony Gagnon (11e) et Olivier Garneau (26e) ont réussi les autres buts de l’Océanic. Charle-Edouard D’Astous a contribué à ce gain en récoltant trois mentions d’aide.

Mathieu Bizier (1-2) et Gabriel Bilodeau (0-3) ont été les piliers offensifs des Olympiques avec trois points chacun.

Giordano Finoro (11e), Kieran Craig (3e) et Metis Roelens (11e) ont complété pour les Olympiques, qui ont perdu une cinquième rencontre d’affilée.