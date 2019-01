VANCOUVER — De retour dans la formation après avoir soigné une blessure à un genou, Elias Pettersson a marqué un but et ajouté une aide pour permettre aux Canucks de Vancouver de vaincre les Red Wings de Detroit 3-2 dimanche.

Victime d’une blessure contre le Canadien de Montréal le 3 janvier dernier, l’attaquant suédois a raté cinq matchs. Sa performance dimanche lui a permis de hausser à 44 son total de points, incluant 23 buts.

Antoine Roussel et Bo Horvat ont également marqué pour les Canucks (23-21-6) pendant que Brock Boeser récoltait deux aides.

Frans Nielsen et Thomas Vanek ont riposté du côté des Red Wings (18-25-7), qui ont dirigé 37 tirs vers le gardien Jacob Markstrom.

À l’autre extrémité, Jonathan Bernier a stoppé 28 rondelles.

Les Canucks ont eu de la difficulté à s’imposer en début de match, mais ont su profiter de leur deuxième opportunité dans le match.

À mi-chemin du premier vingt, Boeser a décoché un tir de la ligne bleue que Pettersson, posté juste à l’extérieur de la zone réservée au gardien, a fait dévier au vol.

Les Red Wings ont réagi en deuxième période, dominant le jeu et refoulant les Canucks profondément dans leur territoire.

Nielsen a égalé le score à 8:34, avec l’aide d’Anthony Mantha, pour son 450e point dans la LNH. Quelque six minutes plus tard, il ajoutait une aide sur le but de Vanek.

Horvat a ramené les deux formations à la case de départ à 7:27 de la troisième période, avec la complicité de Pettersson et de Boeser.

Il restait un peu moins de sept minutes à jouer au temps réglementaire lorsque Roussel a inscrit son 5e de la saison.